Датский кронпринц отменил визит на ОИ в Токио после контакта с зараженным коронавирусом

ТАСС, 19 июля. Кронпринц Дании Фредерик, несмотря на полученную вакцину, вынужден отменить поездку на Олимпийские игры в Токио после того, как контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба датского королевского дворца.

"Его Королевское Высочество кронпринц был вынужден отменить посещение Олимпийских игр в Токио, поскольку был в близком контакте с человеком, зараженным коронавирусом. По причине ужесточения требований для въезда в связи с ОИ у кронпринца нет возможности приехать в Японию", - говорится в сообщении.

Пресс-служба указала, что Фредерик получил уже две дозы вакцины от коронавируса, однако, следуя рекомендации врачей, сдаст тест.

Визит на ОИ должен был состояться 19-26 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.