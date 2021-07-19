Тест на коронавирус у ушедшего на изоляцию Бориса Джонсона показал отрицательный результат

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом, сдал тест на COVID-19, он показал отрицательный результат. Как сообщили в понедельник в канцелярии на Даунинг-стрит, 10, у главы британского кабмина не наблюдаются симптомы заболевания.

Официальный представитель Джонсона, слова которого приводит агентство PA, уточнил, что, несмотря на изоляцию, премьер-министр намерен провести в 17:00 по местному времени (19:00 мск) пресс-конференцию в формате видеосвязи, посвященную ситуации с коронавирусом в Соединенном Королевстве.

Джонсон был вынужден уйти на самоизоляцию в воскресенье вследствие контакта с заразившимся коронавирусом главой Минздрава Саджидом Джавидом. Изначально премьер-министр рассчитывал воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на COVID-19. Однако после критики в социальных сетях и СМИ спустя пару часов он изменил свое решение.

В настоящее время действующие в стране правила требуют от британцев соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней после тесного контакта с инфицированным. Это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа их освободят от этой обязанности. В свою очередь пилотная программа, которой сейчас могут воспользоваться некоторые госслужащие и работники ключевых для страны отраслей, предполагает, что вакцинированные британцы не должны самоизолироваться после контакта с больным и могут ходить на работу, ежедневно сдавая анализы.

Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего числа британцев, которые вынуждены уходить на самоизоляцию. Ранее представители бизнес-сообщества жаловались, что в сложившихся обстоятельствах многие предприятия начинают испытывать дефицит в доступной рабочей силе.