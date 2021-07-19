Вход в крупные мечети Свердловской области на Курбан-байрам будет ограничен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Крупные мечети Свердловской области будут закрыты для прихожан во время празднования Курбан-байрама из-за пандемии. Об этом сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

"Мы занимали позицию, что праздник в связи с эпидемической ситуацией будет ограничен для прихожан. <…> Вход в какие-то мечети будет полностью ограничен. Мы призвали присоединиться к онлайн-проповеди", - сказал он.

Мухутдинов добавил, что праздничная проповедь в одной из крупных мечетей Екатеринбургской агломерации будет транслироваться онлайн. Духовное управление мусульман призывает верующих на праздник оставаться дома.

В Свердловской области с начала июня наблюдает рост числа заразившихся коронавирусом. Семнадцатого июля был зафиксирован максимум числа подтвержденных случаев ковид в регионе - 492. Общее число зафиксированных случаев заражений составляет 101 478, выписаны 94 449 человека, умер 4 131. Также в регионе недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.