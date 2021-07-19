Почти 60% жителей ФРГ получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Практически 60% жителей Германии (примерно 50 млн человек) получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter .

"49,8 млн (59,9%) граждан Германии получили хотя бы одну дозу вакцины [от коронавируса], 38,6 млн (46,4%) полностью вакцинированы", - написал Шпан. При этом он предупредил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в будущем может возрасти в связи с распространением штамма "дельта".

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.