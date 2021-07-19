{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Почти 60% жителей ФРГ получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса

При этом глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что число новых случаев заражения может возрасти в связи с распространением штамма "дельта"

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Практически 60% жителей Германии (примерно 50 млн человек) получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"49,8 млн (59,9%) граждан Германии получили хотя бы одну дозу вакцины [от коронавируса], 38,6 млн (46,4%) полностью вакцинированы", - написал Шпан. При этом он предупредил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в будущем может возрасти в связи с распространением штамма "дельта".

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Астраханская уха вошла в число претендентов на звание "Сокровища России"
Голосование за номинантов началось 1 июля
Читать полностью