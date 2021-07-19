ВЦИОМ назвал самый популярный сервис среди программ нацпроектов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сервис "Мое здоровье" на портале госуслуг стал самым популярным среди россиян в рамках программ нацпроектов, о нем осведомлены 85% респондентов. Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу АНО "Национальные приоритеты" и опубликованном в понедельник на сайте организации.

В материалах опроса отмечено, что 85% респондентов информированы об использовании сервиса "Мое здоровье" на портале госуслуг (нацпроект "Здравоохранение"). В прошлом году этот показатель был равен 73%. При этом лучше всех о сервисе "Мое здоровье" знают жители Москвы и Санкт-Петербурга (90%).

За последний год осведомленность населения о нацпроекте "Цифровая экономика", а в частности о создании онлайн суперсервисов (единых окон получения государственных и негосударственных услуг в конкретных жизненных ситуациях) выросла на 31 п. п. и составила 74%. Отмечается, что чаще других о сервисах осведомлены наши соотечественники 45-59 лет. О развитии экотуризма в РФ знают 79% россиян, этот показаетель за год вырос на 16 п. п. "О программе развития экотуризма чаще других осведомлены, граждане старше 60 лет (88%) и жители городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек (86%)", - уточняется в сообщении.

О строительстве высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" (нацпроект "Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры") теперь знают 61% респондентов, что на 12 п. п. больше, чем годом ранее.

Кроме того, на 10 п. п. выросла информированность граждан об организации центров амбулаторной онкологической помощи и строительстве онкодиспансеров (нацпроект "Здравоохранение") и достигла 66%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-30 июня 2021 года по заказу АНО "Национальные приоритеты". В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

История национальных проектов в РФ

С начала 2000-х годов в России разрабатывали различные концепции и программы стратегического развития страны. Первым инструментом комплексного решения целевых задач стали федеральные целевые программы (ФЦП), их начали принимать с 2002 года.

5 сентября 2005 года президент РФ Владимир Путин на расширенном совещании с членами правительства, руководством Федерального собрания РФ и членами президиума Госсовета объявил о начале реализации в РФ приоритетных национальных проектов. Цель этих программ заключалась в концентрации бюджетных и административных ресурсов по главным направлениям социально-экономического развития РФ, что должно было привести к повышению качества жизни граждан России.

15 октября 2016 года в качестве постоянных органов управления проектной деятельностью в РФ были утверждены президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также Департамент проектной деятельности Аппарата правительства РФ. В 2016-2018 годах были утверждены паспорта 29 приоритетных проектов (например, "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации", "Формирование здорового образа жизни" и др.).