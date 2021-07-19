В Кронштадте планируют выставить на торги бывшее здание Пушечного двора XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший военный завод в историческом центре Кронштадта, где в начале XIX века находился Пушечный двор, планируется выставить на торги. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"РАД по поручению частного собственника продает бывший военный завод в историческом центре Кронштадте, где в начале XIX века находился Пушечный двор. В состав комплекса входят семь производственно-складских зданий общей площадью 13,8 тыс. кв. м. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения. Комплекс расположен на участке площадью 3,4 га", - говорится в сообщении.

Начальная цена - 480 млн рублей, дата торгов будет объявлена осенью 2021 года. Объект находится в юго-восточной части острова Котлин, в 5 км от развязки КАД, которая связывает Кронштадт с Курортным и Петродворцовым районами Санкт-Петербурга. В ближайшем окружении жилая и общественно-деловая застройка.

"С 2019 года по поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристического кластера "Остров фортов", <…> в рамках которого планируется создать новый городской образовательный и творческий кластеры с комфортными общественными пространствами. <…> Безусловно, после завершения проекта Кронштадт может стать новым местом притяжения для российских туристов, а с открытием границ сюда потянутся туристы из стран Балтики, путешествующие на яхтах и паромах. В этой связи бывший военный завод целесообразней приспособить под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт", - отметил исполнительный директор РАД Константин Раев.