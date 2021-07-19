В синагогу Севастополя не будут пускать без справок о вакцинации, антителах или ПЦР-тесте

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Прихожан и туристов начнут пускать в синагогу Севастополя только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справки об антителах или отрицательном ПЦР-тесте, сообщил ТАСС раввин города Биньямин Вольф.

"Я очень люблю прихожан нашей синагоги. Но после того, как от коронавируса погибли несколько моих знакомых, мы решили ввести такие требования. Мы долго просили: вакцинируйтесь, пожалуйста. Ведь если государство дает вам благо, то им стоит воспользоваться, верно? Сейчас [можно прийти] только по паспорту вакцинации, со справкой об антителах для тех, кто переболел, или сделать ПЦР-тест", - сказал раввин Севастополя.

По его словам, такие меры позволят не закрывать синагогу, как это пришлось сделать во время прошлой волны заболеваемости, и разрешить туристам посещать ее.

"Мы знаем наших людей: знаем, кто заболел, делал вакцину. Если какой-то новый человек [приходит], которого не знаем, спросим [справку или сертификат]. Сейчас много туристов, которые приезжают, мы просим от них справки", - добавил раввин.

С 16 июля власти Севастополя ввели новые ограничения в городе из-за осложнения эпидемиологической обстановки. Так, запрещается бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, а также размещение палаточных лагерей.