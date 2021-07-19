В Новгородской области в этом году планируют заключить 4 тыс. соцконтрактов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Около 4 тыс. социальных контрактов планируют заключить в Новгородской области в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области.

"На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей: 370 млн руб. - средства федерального бюджета, 110 млн рублей - средства областного бюджета. Это позволит заключить не менее 4 тыс. социальных контрактов", - сказал собеседник агентства.

В течение 2021 и 2022 годов в регион на поддержание системы социальных контрактов в Новгородской области направлено чуть больше 900 млн рублей. Система c 2020 года применяется в Новгородской области, которая вошла в число пилотных регионов предоставления социальной помощи на основании социальных контрактов.

Как сообщили Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, самыми эффективными направлениями социальных контрактов являются трудоустройство и создание собственного дела. Они позволяют семьям выходить на уровень самообеспечения, поэтому в этом году являются приоритетными направлениями заключения социального контракта. В 2020 году благодаря программе две тысячи жителей региона были трудоустроены, а всего заключено чуть более трех тысяч соцконтрактов.

По итогам прошлого месяца было заключено 1 363 социальных контракта, из них 436 - на трудоустройство; 136 - на создание собственного дела.