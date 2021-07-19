Общественная палата представит в августе антирейтинг соцсетей, нарушающих законодательство

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общественная палата в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей - лидеров по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей - злостных нарушителей российского законодательства", - сказала она.

Лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.