{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Общественная палата представит в августе антирейтинг соцсетей, нарушающих законодательство

Лидером первого антирейтинга зимой 2021 года стала социальная сеть Twitter

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общественная палата в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей - лидеров по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей - злостных нарушителей российского законодательства", - сказала она.

Лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.

Теги
Россия
Старшеклассникам предложат бесплатно пройти обучение языкам программирования
Кроме того, запускается платформа университетского технологического предпринимательства, которая позволит вовлечь молодежь в продвижение собственных идей, разработок, создание конкретных продуктов, решений для рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Читать полностью