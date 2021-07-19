Мурманская область представлена в шести номинациях конкурса журнала National Geographic

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Туристические возможности Мурманской области представлены в шести номинациях на награду от журнала National Geographic Traveler, сообщили в комитете по туризму региона. Национальный конкурс журнала National Geographic Traveler "Сокровища России" представляет онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям страны, где отдать свои голоса за понравившихся номинантов могут все желающие.

"Мурманская область представлена в шести номинациях: культурно-исторический объект - арктический выставочный центр "Атомный ледокол Ленин", национальная кухня - соленая треска "Северное сияние", общественное пространство - центр современного искусства "21А", природный объект - Батарейский водопад в Териберке, речной и морской круиз - морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе, туристическая тропа - тропа к каменному лабиринту "Вавилон", - говорится в сообщении комитета.

В ведомстве добавили, что конкурс поможет не только определить главные достопримечательности страны и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Голосование будет открыто до 10 октября, а итоги конкурса подведут в ноябре этого года.