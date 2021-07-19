Родители 14 млн детей подали заявления на "школьную" выплату через Госуслуги

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заявления через портал Госуслуг о единовременной выплате для школьников подали родители 14 млн детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции в понедельник.

По указу президента РФ Владимира Путина все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На эти цели выделено более 204 млрд рублей.

"По вашему поручению, Владимир Владимирович, по организации выплат на детей от 6 до 18 лет, с 11 июля заявления уже подали 10 млн родителей на 14 млн детей", - сообщил он.

Предполагалось, что подать документы на выплату через Госуслуги можно будет начиная с 15 июля 2021 года. Для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм проактивного уведомления пользователей портала Госуслуг о новых единовременных выплатах.

Чернышенко также отметил, что до конца следующего года еще примерно 200 госуслуг будут переведены в цифровой формат.