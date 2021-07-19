Старшеклассникам предложат бесплатно пройти обучение языкам программирования

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ученикам старших классов предложат пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Хочу отдельно остановиться на новых инициативах правительства в IT-сфере. Ученикам старших классов предоставим возможность пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно. Считаю, что это крайне важная инициатива, так как именно в этом возрасте ребята выбирают будущую профессию, если дадим им стимул обучаться IT, они смогут связать свою жизнь с этой сферой", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, инициатива касается и студентов вузов. Для них будут созданы цифровые кафедры, где в течение года или двух они смогут получить дополнительную IT-специальность.

Также в этом году правительство запустит инициативу по созданию передовых инженерных школ в партнерстве с крупными компаниями, это позволит изменить подготовку инженерных кадров коренным образом, отметил Чернышенко.

Кроме того, запускается платформа университетского технологического предпринимательства, которая позволит вовлечь молодежь в продвижение собственных идей, разработок, создание конкретных продуктов, решений для рынка. В ее рамках для студентов будут открыты стартап-студии, акселераторы, предусмотрены гранты на создание таких стартапов во время учебы.

Чернышенко отметил, что уже третий год подряд правительство увеличивает контрольные цифры приема в вузы по ИТ-специальностям. Кроме того, многие состоявшиеся специалисты в других отраслях, видя востребованность цифровых компетенций, хотят попробовать себя в ИТ-сфере, освоить технологии по искусственному интеллекту. "Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в профильных вузах и крупных компаниях. Уже с августа по ним начнутся образовательные модули", - сказал Чернышенко.