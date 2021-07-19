Пензенский завод переработал 6,5 тыс. т пищевых отходов с помощью личинок мухи

ТАСС, 19 июля. Завод "Энтопротэк" в Пензенской области переработал 6,5 тыс. тонн органических отходов при помощи личинок мухи в 2020 году. Это первая компания в стране, которая начала применять такую технологию в промышленных объемах, сообщает в понедельник пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В день предприятие способно перерабатывать до 15 тонн органики, за 2020 год удалось переработать 6,5 тыс. тонн, а в будущем планируется увеличить объем до 7 тыс. тонн. В компании указывают, что при таком способе утилизации органики в атмосферу выделяется на 85% меньше свалочных и парниковых газов, чем при компостировании", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что РЭО рассматривает возможность софинансирования данного проекта. Компания "Энтопротэк" создана в 2015 году, она использует личинки мухи черная львинка для переработки любой органики, включая испорченные продукты, пищевые и сельскохозяйственные отходы. Полученное из отходов сырье представляет собой кормовой белок, удобрения, жир, которые можно возвращать в цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц, использовать в качестве удобрения для растений.

"Переработка отходов во вторсырье - неотъемлемая часть создания экономики замкнутого цикла. На примере "Энтопротэка" мы можем видеть, как это происходит с утилизацией органических отходов. И оказывается, здесь возможно не только компостирование. Уникальная технология использования насекомых при утилизации органических отходов рисует возможности широкого применения в будущем. Хотя уже сейчас предприятие показывает высокие результаты и имеет увеличивающийся спрос как на свои услуги, так и продукцию. Мы всецело поддерживаем такие проекты и считаем, что они необходимы для развития инфраструктуры в конкретном регионе", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Жители Пензенской области производят 575,7 тыс. тонн отходов в год, из которых на сортировку отправляется 7,9%, на переработку - 2,6%, а на захоронение - 97,3%. В 2019 году в Пензенской области ввели два предприятия по обработке отходов: бумажный завод "Маяк" с мощностью утилизации 29 тысяч тонн в год и мусоросортировочный комплекс на полигоне "Симанки" с мощностью обработки 15 тыс. тонн отходов. До 2024 года региональный оператор планирует строительство четырех предприятий.

О мусорной реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.