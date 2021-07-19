В отдельных районах Якутии от коронавируса привились почти 100% населения

ТАСС, 19 июля. Почти 100% населения было вакцинировано от коронавируса в отдельных районах Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"У нас темпы вакцинации растут, люди поняли, что вакцина защищает. У нас есть районы, где почти 100% [населения] вакцинировано. <…> Поставки [вакцины] идут в том режиме, что и раньше, <…> очередей нет. Как только в том или ином районе вакцина заканчивается, мы направляем вакцину из новых поступлений", - сказал Николаев в эфире телеканала РБК.

Ранее в республике до конца лета были продлены ограничительные меры из-за коронавируса. Согласно документу, работники при выходе из отпусков теперь будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

"Обстановка не стала настолько благоприятной, чтобы мы смогли снимать ограничительные меры. <…> Многие уезжают в отпуска, а возвращаются заболевшими. <…> Требование свежих ПЦР при выходе на работу из отпуска не будет касаться тех, кто вакцинирован, также переболевших за последние шесть месяцев", - сказал Николаев.

На 19 июля в республике зарегистрировано 94 новых случая заражения вирусом, большинство - в Якутске. За сутки лабораториями республики проведено 1,4 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.