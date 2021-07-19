Более 60% сотрудников МГУ привились от коронавируса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Почти 12 тысяч (62%) сотрудников МГУ сделали прививку от коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на сайте университета.

"Сегодня мы видим, что наши усилия по разворачиванию собственных пунктов вакцинации на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, а также разъяснительная работа уже дают свои результаты. 62% сотрудников уже поставили прививки, защитив себя, своих коллег, родных и близких от опасности заражения опасной инфекцией", - приводятся на сайте слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Уточняется, что почти 12 тыс. сотрудников получили один или два компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что сотрудников МГУ, не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих медотвода и не переболевших ковидом, перестали допускать на рабочие места.

В июне Садовничий подписал приказ о вакцинации от коронавируса до 15 августа 2021 года не менее 60% от общей численности работников подразделений учебного заведения.