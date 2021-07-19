В ООН выразили тревогу по поводу сообщений о слежке за журналистами и правозащитниками

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "крайне тревожными" сообщения о широком использовании программного обеспечения Pegasus для слежки за журналистами, правозащитниками и политиками. В заявлении, опубликованном в понедельник в Женеве, она напомнила, что слежка может быть оправданной только при наличии законной цели и в обстоятельствах, являющихся "необходимыми и пропорциональными".

"Хочу напомнить всем государствам, что меры наблюдения могут быть оправданы только в узко очерченных обстоятельствах, при наличии законной цели, и они должны быть как необходимыми, так и пропорциональными этой цели", - подчеркнула Бачелет.

"Разоблачения, касающиеся явно широкого использования программного обеспечения Pegasus, чтобы шпионить за журналистами, правозащитниками, политиками и другими людьми в различных странах, вызывают крайнюю тревогу", - отметила верховный комиссар ООН, напомнив об обязанности государств "защищать людей от злоупотреблений компаний в отношении права на частную жизнь". Бачелет высказалась за улучшение регулирования "торговли, передачи и использования технологии для наблюдения". По ее мнению, эта сфера нуждается в системе строгого надзора и выдачи разрешений.

Западные страны широко используют израильскую шпионскую программу для мобильных телефонов с целью слежки за людьми. Об этом сообщили в воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных стран. Статья на данную тему опубликована на сайте французской газеты Les Echos, а на сайте Forbidden Stories размещено видео с результатами расследования.

Международное объединение Forbidden Stories и журналистов ряда СМИ установило, что слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила, по мнению участников расследования, "массированный характер". Использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO Group. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае.

Объединению удалось получить один из списков прослушивавшихся телефонов - в нем содержатся 50 тыс. номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. Действия по прослушиванию касаются периода начиная с 2016 года. В течение многих месяцев 80 журналистов международного объединения изучали этот список. Им удалось определить значительное число владельцев телефонных номеров из 50 стран.