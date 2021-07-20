Дымом от лесных пожаров затянуло небо Оттавы

ОТТАВА, 20 июля. /ТАСС/. Лесные пожары, которые сейчас бушуют в северной части канадской провинции Онтарио, стали причиной резкого ухудшения видимости в столице страны Оттаве в понедельник.

Как сообщает корреспондент ТАСС, плотная дымка накрыла город в районе 17:00 по местному времени 19 июля (полночь 20 июля мск). Резко ухудшилась видимость, и за плотными слоями дыма исчезло солнце, при этом температура воздуха сейчас составляет 30-31 градусов Цельсия. На улице очень высокая влажность.

Канадское министерство по охране окружающей среды в понедельник распространило предупреждение об ухудшении воздуха в северных и южных частях Онтарио из-за лесных пожаров, бушующих на севере региона. Леса горят примерно в 2 тыс. км от Оттавы. По данным экологов, ситуация в канадской столице должна улучшиться уже во вторник.

В настоящее время леса горят в таких регионах, как Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Наиболее сложная обстановка сейчас в Британской Колумбии, где зафиксировано около 300 активных лесных пожаров, в северной части Онтарио - более 80 очагов.