Кипр изменил эпидемический статус 12 стран

НИКОСИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр изменили в понедельник эпидемический статус сразу 12 государств, при этом Россия осталась в красной зоне, откуда невакцинированные пассажиры могут приезжать с двумя диагностическими тестами. Об этом свидетельствует обнародованный кипрским министерством здравоохранения новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, который вступит в силу 22 июля.

Минздрав страны перевел из оранжевой зоны, откуда требуется один диагностический тест, пройденный в стране вылета в течение 72 часов до отправки авиарейса, в зеленую, откуда можно приезжать на Кипр вообще без медицинских документов, Канаду, Сербию и Северную Македонию. Статус только этих трех стран был повышен.

Франция, Финляндия, Дания и Лихтенштейн перешли из зеленой зоны в оранжевую, а Нидерланды, Люксембург, Андорра и Республика Корея - из оранжевой в красную. Мальта опустилась сразу на две ступени, перейдя из зеленой категории в красную.

С 22 июля в зеленой группе будут находиться 27 стран, в оранжевой - 14 и в красной - 23. Все остальные государства останутся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии, помимо сдачи теста, обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить отрицательный результат.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Узнать о результатах теста можно будет на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com, они должны будут появиться не позднее чем через 3 часа после сдачи анализа. До получения результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и препаратом китайской компании Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении теста на коронавирус. Вакцинированные пассажиры избавляются от помещения на карантин и обязательного прохождения диагностических тестов, но при этом кипрские власти оставили за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass.