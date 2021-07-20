В Крыму зарегистрировали более 400 случаев заражения коронавирусом за сутки

Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано по итогам 16 июля. Таким образом, на этом уровне показатель держится уже четыре дня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки в Крыму составило 402, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что количество выздоровевших за сутки составляет 293 человека. На коронавирусную инфекцию обследованы 1 478 человек.

По данным регионального оперштаба, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано около 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 47 тыс. человек, умерли 1,6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.