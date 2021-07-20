{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Украине с 21 июля начнут прививать от коронавируса граждан от 18 лет

До этого в стране вакцинировали лиц старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Очередной этап вакцинации от коронавируса начинается на Украине с 21 июля, прививать будут граждан от 18 лет. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он. Выступление министра транслировал телеканал "Украина-24".

До этого на Украине прививали лиц старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал пенитенциарной системы.

Для инъекций на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британо-шведской AstraZeneca, а также CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С 20 июля в стране начинается применение вакцины от американской компании Moderna.

От использования и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

С начала вакцинации, которая на Украине началась 24 февраля, в стране сделаны 4 098 648 прививок. При этом полностью иммунизированы 1 431 127 человек. За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, скончались от осложнений 52 756.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
СМИ: в Валенсии нарушившим карантин туристам с COVID-19 может грозить штраф до €30 тыс.
Заразившимся коронавирусом во время отпуска необходимо находиться на карантине в номерах своих отелей, пишет газета El Mundo
Читать полностью