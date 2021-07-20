На Украине с 21 июля начнут прививать от коронавируса граждан от 18 лет

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Очередной этап вакцинации от коронавируса начинается на Украине с 21 июля, прививать будут граждан от 18 лет. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он. Выступление министра транслировал телеканал "Украина-24".

До этого на Украине прививали лиц старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал пенитенциарной системы.

Для инъекций на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британо-шведской AstraZeneca, а также CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С 20 июля в стране начинается применение вакцины от американской компании Moderna.

От использования и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

С начала вакцинации, которая на Украине началась 24 февраля, в стране сделаны 4 098 648 прививок. При этом полностью иммунизированы 1 431 127 человек. За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, скончались от осложнений 52 756.