Перенесшие COVID-19 жители Подмосковья могут пройти углубленную диспансеризацию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Жители Московской области, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию в поликлиниках по месту прикрепления. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"COVID-19 может вызвать опасные осложнения - тромбозы, тахикардию и другие патологии. В Московской области переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризация, в ходе которой специалисты смогут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что углубленная диспансеризация проводится в два этапа. В рамках первого этапа проводятся такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

В пресс-службе пояснили, что пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие COVID-19, начиная со второго месяца после выздоровления.