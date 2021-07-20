Эксперт: профилактика и прогноз природных пожаров приведут к устойчивости лесов Якутии

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Устойчивое развитие лесных ресурсов Якутии возможно только при грамотной профилактике и прогнозе лесопожарной обстановки. Такое мнение выразил журналистам во вторник доктор биологических наук, заместитель директора института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Александр Исаев.

По данным Минэкологии Якутии, в регионе идут работы по тушению 92 лесных пожаров на территории 16 районов, из них локализованы пять. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля посещение лесов запрещено.

"Избежать лесных пожаров, это, конечно, утопия. Лесные пожары были, есть и будут. Вся история нашей экосистемы связана с лесными пожарами. И наша задача - уменьшить риски распространения природной стихии. Для этого нужно не только правильно тушить их, но и прогнозировать возможные места появления, грамотно проводить профилактику. Здоровый лес более устойчив к воздействию огня", - сказал Исаев.

Влияние климата

Основным фактором для появления лесных пожаров является засушливое и жаркое лето, напомнил эксперт. "Апрель, май и июнь в Якутии характерны малым числом осадков. В этом году, например, практически не было осадков. В связи с этим разгораются лесные пожары, их сложно вовремя обнаружить, локализовать. С точки зрения природных условий, в Якутии очень засушливое лето. С другой стороны, в лесу всегда есть чему гореть. Ежегодно до 5 тонн хвои, ветоши попадает под полог леса. Это не успевает перегнить из-за сухого лета, накапливается. Когда есть чему гореть, пожар практически неизбежен", - пояснил он.

Исследования ученых института показали, что, начиная с эпохи плейстоцена, пожарная обстановка была сложной в данном регионе. "Это сопровождает достаточно давно наши древесные породы, в том числе лиственницу. Она занимает около 90% лесов региона. Конечно, есть районы с влажным климатом - в горах, на севере республики. Однако в прошлом и позапрошлом годах из-за аномальной жары горела тундра, хотя она зачастую бывает обводнена. И, когда мох высох, он стал проводником горения на огромной площади в арктической зоне республики", - отметил Исаев.

Стратегии адаптации

В этом году, по словам ученого, горит тайга в бассейнах рек Лены и Вилюя. "Это связано с аномальной жарой, но все списывать на погоду не стоит. Подчеркну, горит там, где есть чему гореть. Человек мог бы сделать так, чтобы леса были более устойчивыми к лесным пожарам - проводить массовые санитарные рубки погибшего леса, убирать валежник, ветки, которые являются проводниками горения", - добавил он.

Ученый уточнил, что пожары способствуют обновлению древесных ресурсов Якутии. "Это и есть приспособительное свойство лесных пород к периодически возникающим лесным пожарам. В течение тысячелетий выработалось свойство древесных пород быстро заселять нарушенные пожаром земли. Это относится не только к лиственнице, такими свойствами обладают сосна и береза", - отметил он.

Лесные сообщества Якутии являются пирогенными - возникают и живут в условиях периодически возникающих лесных пожаров, уточнил эксперт. У леса при этом есть стратегии сопротивления воздействию огня. "Наш лес пытается сопротивляться. У сосны, например, быстро прогорает хвоя, при этом лес максимально сохраняется живым. Еловый лес увлажненный, и огонь через него как правило не проходит", - отметил он.

При этом у сосны наблюдается 98-99% всхожести семян. "Это очень высокий показатель. У лиственницы показатель достигает 60-80%. Все пытается сопротивляться, очень высокая живучесть деревьев. Мы находили живые деревья, на которых до 15 пожаров оставили отметины", - отметил он.

Об институте

Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН занимается проблемой лесных пожаров с 1970-х годов. Ведутся инициативные совместные исследования с Северо-Восточным федеральным университетом, Институтом космофизических исследований и аэрономии СО РАН.