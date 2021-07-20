Социальные бригады помогли более 4,5 тыс. пенсионеров Приморья вакцинироваться от COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Междисциплинарные бригады, обеспечивающие социальную поддержку и доступность медпомощи нуждающимся жителям Приморского края, с начала года помогли более 4,5 тыс. сельских пенсионеров получить вакцину от коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Специалисты центра соцобслуживания получают от медицинских работников данные о пожилых людях, которым необходима диспансеризация. На вакцинацию возят всех пенсионеров по желанию. Есть еще один способ взаимодействия: сотрудники бригады привозят специалистов районной поликлиники в фельдшерско-акушерский пункт и приглашают жителей села на прививку. С начала года около 4,6 тыс. сельских пенсионеров с помощью социальных работников получили прививки от COVID-19", - пояснили в пресс-службе.

Междисциплинарные бригады появились в регионе два года назад в рамках рассчитанной до 2027 года программе "Социальная поддержка населения Приморского края". Они доставляют в лечебные учреждения жителей отдаленных сел Приморья старше 65 лет, а также привозят врачей и лекарства пенсионерам домой.

"Сегодня по селам Приморья курсируют уже 47 междисциплинарных бригад, обеспечивая доступность медицинских услуг пожилым людям", - цитирует пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой.