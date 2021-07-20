В Пермском крае на поддержку семей с приемными детьми направляют 2,2 млрд рублей в год

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края направляют примерно 2,2 млрд рублей в год на поддержку семей, которые усыновляют детей. Об этом сообщил министр социального развития региона Павел Фокин.

"Приоритетное направление для нас - семьи, которые принимают детей-сирот. В крае таких семей почти 10 тыс., в них проживает 94% детей-сирот. При этом в полном объеме таким семьям предоставляются все меры поддержки. В бюджете края на эти цели ежегодно предусматривается более 2,2 млрд рублей в год", - рассказал министр.

Среди мер поддержки единовременное пособие при усыновлении, периодические выплаты на приобретение оборудования. Также ежемесячно выплачиваются пособие на содержание, компенсация проезда на общественном транспорте и вознаграждение приемным родителям. В отдельных случаях приемные семьи обеспечиваются жильем.

Выплаты таким семьям предусмотрены в том числе и в рамках нацпроекта "Демография". На его реализацию в регионе в 2021 году предусмотрено 4,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджета.