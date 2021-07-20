МЧС Крыма предупредило о возможном подтоплении на полуострове из-за дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы и крупный град ожидают в Крыму в ближайшие два дня, в связи с чем возвращается угроза подтоплений территорий. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по республике со ссылкой на информацию Гидрометцентра региона.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погодные условия могут спровоцировать аварии на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. В региональном управлении МЧС добавили, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.