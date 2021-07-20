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Пандемия COVID-19

Власти Екатеринбурга передадут более 20 машин для перевозки медиков к людям с COVID-19

Власти города отмечают, что это поможет врачам быстрее добираться до пациентов, экономить силы и время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга выделит более двух десятков своих автомобилей для перевозки медиков к пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram глава города Алексей Орлов.

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"Не секрет, что ситуация с распространением коронавируса в Екатеринбурге остается крайне напряженной. Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших. Медики сейчас работают на пределе своих возможностей. Поэтому принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестер на "ковидные адреса", - написал он.

Орлов отметил, что такая инициатива позволит медикам быстрее добираться до пациентов, экономить силы и время.

Ранее власти также сообщили, что к заполнению документов для сертификатов о вакцинации в Екатеринбурге будут привлечены волонтеры - такой шаг позволит разгрузить медиков и ускорить получение документа.

В Свердловской области с начала пандемии выявлено более 101 тыс. случаев коронавируса, из них более 94 тыс. человек уже выздоровели, около 4 тыс. умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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