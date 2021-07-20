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Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом

В результате взрыва в Багдаде погибли 30 человек, еще 60 получили ранения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с последствиями террористического акта в Багдаде, подтвердив готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом.

"Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме президента, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Президент подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия с Ираком в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отмечено в послании.

В понедельник на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. Жертвами теракта стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

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Путин, Владимир ВладимировичИракРоссияСалех, Бархам
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