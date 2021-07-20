В провинции Гуандун в Китае отменили более 200 рейсов из-за надвигающегося тайфуна

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии") отменила 219 рейсов в провинции Гуандун из-за надвигающегося тайфуна "Чемпака". Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

В административном центре провинции городе Гуанчжоу отменили 119 рейсов, в Шэньчжэне - 77, в Чжухае - 19. Авиаперевозчик отменил как отправляющиеся из Гуандуна рейсы, так и прибывающие в этот регион.

Китайские метеорологи объявили об оранжевом уровне предупреждения - предпоследнем по опасности. В КНР действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

В Гуандуне преобладает влажный субтропический климат, эту провинцию омывает Южно-Китайское море.

19 июля метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила о формировании у южных берегов Китая тропического шторма "Чемпака", названного в честь цветущего дерева в Малайзии.