{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В провинции Гуандун в Китае отменили более 200 рейсов из-за надвигающегося тайфуна

Китайские метеорологи объявили об оранжевом уровне предупреждения

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии") отменила 219 рейсов в провинции Гуандун из-за надвигающегося тайфуна "Чемпака". Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

В административном центре провинции городе Гуанчжоу отменили 119 рейсов, в Шэньчжэне - 77, в Чжухае - 19. Авиаперевозчик отменил как отправляющиеся из Гуандуна рейсы, так и прибывающие в этот регион.

Китайские метеорологи объявили об оранжевом уровне предупреждения - предпоследнем по опасности. В КНР действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

В Гуандуне преобладает влажный субтропический климат, эту провинцию омывает Южно-Китайское море.

19 июля метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила о формировании у южных берегов Китая тропического шторма "Чемпака", названного в честь цветущего дерева в Малайзии.

Теги
Китай
Песков не знает ни о каком строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево
По словам представителя Кремля, в резиденции президента нет никаких строек
Песков не знает ни о каком строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево
Читать полностью