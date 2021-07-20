Родственников жителей Югры, страдающих деменцией, впервые начнут обучать в онлайн-школе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Первую в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) онлайн-школу для людей, ухаживающих за родственниками, страдающими деменцией, запустят этим летом. Она позволит им узнать, как оказывать помощь близким, к каким специалистам обращаться и как правильно себя вести, сообщили во вторник ТАСС в Нижневартовской психоневрологической больнице.

Ранее в Югре граждане, столкнувшиеся с необходимостью оказания помощи родным, страдающим деменцией, могли получить только индивидуальные ответы на вопросы. При этом, несмотря на пандемию и запрос жителей, специализированной онлайн-школы, где бы им подсказывали к каким местным специалистам обратиться и как себя вести не было.

"В связи с запросом от жителей специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы создали онлайн-школу для родственников, ухаживающих за больными с деменцией. Людям эта школа интересна и нужна. Она будет на платформе Zoom, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда близкому ставят диагноз "деменция", тяжело разобраться с тем, что действительно изменилось и как с этим жить, даже несмотря на обилие информации в интернете, касающейся данной темы. "Обучение смогут пройти все желающие жители региона. В ходе школы им будут оказывать эмоциональную поддержку, рассказывать, как помогать родственникам, правильно себя вести, к каким специалистам обращаться", - отметил собеседник.

Он добавил, что первые занятия начнутся в августе 2021 года. Всего будет пять онлайн-уроков на платформе Zoom на протяжении месяца. В дальнейшем планируется проводить онлайн-школу раз в квартал.