Пункт пропуска "Адлер" между РФ и Абхазией хотят модернизировать для сокращения очередей

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Пункт пропуска "Адлер", который находится на границе России и Абхазии в Сочи, намерены модернизировать, чтобы сократить очереди и расширить его технические возможности. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В пик туристического сезона российско-абхазскую границу ежедневно пересекают более 50 тыс. человек и почти десять тыс. автомобилей. Это в несколько раз превышает пропускную способность пункта. Из-за этого на границе собираются большие очереди, люди стоят по несколько часов.

"Чтобы комплексно изменить ситуацию, необходимо расширять технические возможности самих пунктов пропуска - пешеходного и автомобильного. Решить вопрос комплексно позволит реконструкция. Проект модернизации сейчас направлен на государственную экспертизу", - написал Копайгородский.

Он отметил, что на совещании в мэрии был определен алгоритм действий, который уже сейчас позволит увеличить пропускную способность и сделать нахождение там комфортным. В частности, в ближайшее время планируется увеличить площадь теневых навесов и количество санитарных комнат, а также разработать сбалансированный график движения автобусов, которые везут туристов. Это позволит избежать появления заторов.

"Также дал поручение руководству департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с Росавтодором подготовить предложения по оптимизации схемы дорожного движения на подъездных путях к автомобильному пункту пропуска. Требуется установка информационных стендов, дорожных элементов и организация площадки, где автобусы будут ожидать своей очереди", - добавил глава Сочи.