Кешбэк жителям Подмосковья за оплату ЖКХ картой "Мир" составил около 800 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. рублей получили жители Московской области в качестве кешбэка за оплату услуг ЖКХ на сайте или в мобильном приложении МособлЕИРЦ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ранее клиентам "МосОблЕИРЦ", имеющим карту "Мир", стала доступна возможность вернуть 1% от суммы коммунального платежа.

"Почти 800 тыс. рублей вернули себе жители Подмосковья по акции с кешбэком. Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества. Уверен, в начале августа, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

В материале поясняется, что для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ или в приложении "МособлЕИРЦ Онлайн".

"За две недели июля 12 тыс. клиентов расчетного центра уже получили выгоду, вернув процент от оплаты коммунального счета. Удобный интерфейс позволяет легко оформить кешбэк всем клиентам, в том числе не самым опытным в интернет-навигации пожилым людям", - процитировали в материале слова сказал генерального директора МособлЕИРЦ Олега Савельева.

Он также напомнил, что абоненты, оплачивающие услуги ЖКХ онлайн, могут получить скидки на товары и услуги от партнеров по программе "Коммунальный бонус". "Сегодня здесь представлены более 30 интересных предложений от книжных издательств, поставщиков товаров для спорта, красоты и здоровья, супермаркетов и ресторанов быстрого питания", - добавил Савельев.