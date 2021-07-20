Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" пройдет в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Проектно-образовательного интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, компаний, проектов, а также для представителей региональных и вузовских команд "Архипелаг 2121" стартует в Великом Новгороде 21 июля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"С 21 июля по 10 августа Великий Новгород станет площадкой для проведения проектно-образовательного интенсива для индивидуальных участников, лидеров стартапов, компаний, проектов, а также для представителей региональных и вузовских команд. "Архипелаг 2121" - одно из главных событий объявленного Года науки и технологий в России. Помимо этого, интенсив приурочен к десятилетию деятельности Агентства стратегических инициатив. Интенсив состоит из трех тематических треков: создание долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды и проектирования необходимых для этого изменений в общественных институтах, прежде всего вузах", - говорится в сообщении.

Первый этап интенсива - "Будущее" - включает в себя форсайт "100-летний горизонт", летнюю форсайт-школу, презентацию обновленной Карты будущего. Второй этап - "Среда, технологии, рынки" - будет включать в себя акселерацию команд, стартапов и технологических компаний, а также форсайт новых рынков НТИ. Третий этап - "Практики" - включает формирование программ развития регионов, городов, университетов, а также разработку механизмов поддержки общественно значимых идей и инициатив граждан.

На "Архипелаге" запланирован большой университетский блок, на котором вузовские команды будут развивать комплекс цифровых компетенций, необходимых для организации эффективного образовательного процесса.