В Татарстане освятят воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери после 6 лет строительства освятят в Татарстане 21 июля. Перед торжественным открытием в Благовещенском Соборе Казани пройдет традиционный молебен Божией Матери и крестный ход по улицам города, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Перед открытием храма состоится крестный ход численностью до 7 тыс. человек из Казанского Кремля к Казанскому собору. "Порядка 300 человек будут допущены в собор по приглашениям. Остальные участники события, будут находиться на площади перед собором, наблюдая за церемонией по двум видеоэкранам", - сообщили в пресс-службе.

В торжествах примут участие представители органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, Патриархии, благотворители, представители научного сообщества, федеральных СМИ, работники культуры и т.д. По окончании церковных мероприятий состоится вручение наград за особый вклад в возрождение собора.

О соборе Казанской иконы Божией Матери

В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В июле 2016 года, в день памяти явления иконы в Казани, по завершении литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля патриарх Кирилл совершил чин закладки исторического собора в Богородицком монастыре. В период с 2016 по 2021 годы был храм воссоздан практически в первоначальном виде.

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год по указу царя Ивана IV (1530-1584) на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого камня, собор освятили в 1808 году.

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм был взорван в 1932 году.