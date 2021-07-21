В Хабаровском крае в одном из поселков сняли карантин по коронавирусу

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае сняли карантин по коронавирусу с одного из поселков на севере региона, сообщается на сайте регионального правительства.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации <...> сняты ограничительные мероприятия с поселка Новое Устье Охотского района. Там за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Поселок находится на севере Хабаровского края, в нем проживает не многим более 200 человек. Карантин там ввели в начале июня. Карантин вводили также в поселке Вострецово Охотского района и в Де-Кастри Ульчского района.

Со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в сообщении отмечается, что в регионе фиксируется постепенный выход на плато по заболеваемости. За минувшую неделю зарегистрировано 2 317 новых случаев заболевания COVID-19 против 2 197 случаев на прошлой неделе. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, имени Лазо, Вяземском и Верхнебуреинском районах края. При этом, по сообщению врио руководителя Управления Роспотребнадзора Светланы Лосевой, темпы заболеваемости по-прежнему остаются на высоком уровне. Взрослые составляют 86% от общего числа заболевших COVID-19, около 40% из них - работающее население.

"Мы продолжаем наблюдение за ходом иммунизации населения. За прошедшую неделю привиты 23 603 человека, прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 35%. Отслеживаем ход вакцинации в тех сферах, которые больше других контактируют с людьми. Темпы необходимо наращивать", - приводятся в сообщении слова Лосевой. В среду открывается опорный пункт вакцинации студентов вузов региона. Начинается подготовка к новому учебному году в учреждениях - проверки рециркуляторов, наличия достаточного количества дезрастворов.

"Сказать, что медицина региона работает в большом напряжении - ничего не сказать. Уровень заболеваемости - пик второй волны. То, что сейчас делают врачи для здоровья наших жителей - это невероятно. Хабаровский край проходит третью волну лучше, чем многие другие субъекты РФ. Так, показатели смертности в крае за первое полугодие существенно ниже уровня смертности по России. Это большая заслуга здравоохранения, мы не испытываем необходимости в кислороде, расходных материалах - все это есть. Прошу консолидации усилий, волонтерской деятельности, чтобы мы справились с ковидом и начали новый учебный год успешно", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 в 17 медицинских учреждениях развернуто 2 027 коек, за неделю дополнительно развернули 147 коек. На лечении находятся 5 055 человек.