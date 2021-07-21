Кабмин направит четырем регионам свыше 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России направит более 420 млн рублей на берегоукрепительные работы и строительство дамб в четырех регионах, страдающих от паводков. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Четыре российских региона, подверженных паводкам, получат средства на проведение берегоукрепительных работ и строительство дамб. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Так, в Карачаево-Черкесскую Республику поступит 220 млн рублей. Средства пойдут на укрепление берегов реки Уруп в районе станции Преградная. По информации Минприроды, это поможет предотвратить ущерб от наводнений на сумму почти 1 млрд рублей.

Саратовская область получит почти 60 млн рублей на реконструкцию участка Волгоградского водохранилища в городе Вольске. Здесь возможный ущерб, если участок не будет отремонтирован, оценивается в 590 млн рублей.

Средства на возведение и реконструкцию дамб предусмотрены для двух регионов - Вологодской и Кемеровской областей. Первая получит 20 млн рублей на третий этап строительства такого сооружения на реке Северная Двина (Великий Устюг), вторая - 124,5 млн рублей на реконструкцию дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Распорядителем средств назначены Росводресурсы. Дополнительное финансирование позволит защитить жителей регионов от стихийных бедствий, минимизировать последствия паводков, отмечают в кабмине.