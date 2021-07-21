Московская областная станция скорой помощи перешла на IP-телефонию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Все диспетчерские пункты Московской областной станции скорой медицинской помощи перешли на IP-телефонию. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В среднем за сутки на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступает около 15 тыс. звонков. Переход на IP-телефонию позволит сократить время ожидания ответа оператора. Кроме того, не потеряется ни один звонок. Если диспетчер не ответит в течение восьми секунд, вызов автоматически будет переадресован на головную подстанцию скорой для назначения бригады", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что к автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта.

Вызвать бригаду скорой помощи в Московской области можно по телефонам 112 или 103, а также через мобильное приложение "112 МО". Диспетчер примет вызов и в зависимости от тяжести состояния пациента направит бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.