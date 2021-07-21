Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до минимума с 11 марта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду опустился до 0,77 - минимума с 11 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России в целом показатель снизился с 0,99 до 0,97, что стало минимальным значением с 5 июня.

В трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался ниже единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,98) и Санкт-Петербург (0,99).

В Нижегородской области коэффициент уменьшился до 1, в Свердловской - до 1,02, в Воронежской - до 1,03, в Иркутской - до 1,04. В Красноярском крае показатель снизился до 1,05 (для региона это минимум с 9 июня), в Ростовской области он остался на этом уровне, а в Самарской составил 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.