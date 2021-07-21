Власти Татарстана намерены воссоздать весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что надеется воссоздать в Казани весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря, превратив его в один из центров всероссийского и мирового паломничества.

В среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный в Казани собор Казанской иконы Божией Матери. Собор был разрушен в 1932 году. Его восстановление началось в 2016 году по указу президента Татарстана Рустама Минниханова и благословению патриарха Кирилла.

"Образы Казанской Божией Матери есть в каждой церкви практически у всех верующих, по всему миру действуют монастыри и храмы в честь Казанской иконы Божией Матери. Надеюсь, при поддержке федеральных властей, Московской патриархии и бизнеса нам удастся воссоздать весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря, вновь превратив его в центр всероссийского и мирового паломничества", - сказал Минниханов после освящения воссозданного в Казани собора.

К концу июля 2021 года на объекте завершены строительные работы, внутренняя отделка и монтаж декора, благоустройство территории. Собраны иконостасы, изготовлены церковная утварь и мебель. Закончены работы по ремонту фасадов зданий, входящих в комплекс монастыря (дом наместника и Софийская церковь).