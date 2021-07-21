В Петербурге начали принимать заявки на социальную газификацию домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Прием заявок на социальную газификацию начался в Санкт-Петербурге, за полтора года к газу планируется подключить более 2 тыс. домовладений. Граждане могут подать заявку на бесплатное подключение через портал госуслуг или на сайте газораспределительной организации "Петербург газ", рассказали в среду в пресс-службе организации.

"По предварительным расчетам, в Санкт-Петербурге в ближайшие полтора года необходимо газифицировать свыше 2 тыс. домовладений. В процессе заявочной кампании эта цифра будет откорректирована. Процесс приема заявок уже стартовал. Заявки от населения принимаются на сайте ГРО "ПетербургГаз" и на портале "Госуслуги", организованы мобильные пункты для консультаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о приеме заявок на подключение к газу через многофункциональные центры. 1 августа планируется запустить интернет-портал Единого оператора газификации - соцгаз.рф, через который граждане из любого региона России также смогут подавать заявки.

Ранее генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщал журналистам, что "Петербург газ" проведет догазификацию в регионе за счет средств спецнадбавки к тарифу. "В городе Санкт-Петербурге 2,5 тыс. домовладений, которые нужно очень срочно подключить к газу. Там не планируется привлечение заемных средств "Газпрома", - сказал он.

Заявителем на социальную газификацию должно быть физическое лицо с правом собственности жилого дома или земельного участка ИЖС, газ можно будет использовать только для личных и домашних нужд. В организации отметили, что ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети нет. "СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования", - уточнили в организации.

Ранее вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что порядка 4 млн домовладений из 36 тыс. населенных пунктов в РФ можно будет бесплатно подключить к газу к 2023 году по программе социальной газификации, которая заработала в России. Сроки бесплатного подключения домов к газу в различных регионах страны определят к 1 августа. Как сообщал Густов, размер необходимых инвестиций в бесплатное подключение 4 млн домов к газу составит 578 млрд рублей.

О программе

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.