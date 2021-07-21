ВЦИОМ: почти две трети россиян собираются следить за Олимпиадой в Токио

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти две трети (61%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в той или иной степени будут следить за ходом Олимпийских игр в Токио. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в среду.

"Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта; 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады", - говорится в сообщении.

Абсолютное большинство (97%) опрошенных не смогли назвать ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летней Олимпиаде. При этом больше половины (57%) считают, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете игр, из них почти четверть (22%) верят, что российские спортсмены займут первое место по количеству завоеванных медалей. Больше всего шансов у спортсменов, по мнению россиян, завоевать медали в плавании (15%), легкой атлетике (12%), гимнастике (12%), синхронном плавании (10%) и художественной гимнастике (7%).

Отвечая на вопрос, какие из видов спорта наиболее интересны, респонденты назвали легкую атлетику (33%), водные виды спорта (31%), художественную гимнастику (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить их без иностранных болельщиков. Местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.