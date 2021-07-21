Владимирский губернатор рекомендовал вакцинацию работников сферы услуг

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому вакцинация работников сферы услуг региона от коронавируса носит рекомендательный характер. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

15 июля главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Прививки двумя компонентами вакцины необходимо сделать не менее чем 60% сотрудников организаций и предприятий до 15 сентября 2021 года.

"Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области, обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащим обязательной вакцинации гражданам, работающим <...> в организациях и у индивидуальных предпринимателей", - говорится в документе.

Как уточняется, рекомендация касается работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительной деятельности, общественного питания, торговли, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, учреждений культуры.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрированы 41 086 случаев заболевания, отмечено 1 379 смертельных случаев. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, к 21 июля в области первым компонентом привиты более 191 тыс. жителей (29,1% от планируемого количества), второй компонент получили более 134 тыс. человек (20,5% от плана). Всего в регион поступили 211,7 тыс. доз вакцины.