Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке к 1000-летию Курска

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Курска в 2032 году. Возглавит комитет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говорится в документе, опубликованном в среду на портале правовой информации.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа 2019 года Роман Старовойт, занимавший на тот момент пост врио губернатора Курской области, рассказал главе государства об уже начавшейся подготовке к празднованию 1000-летия Курска. Он отметил, что масштабные работы еще предстоит провести в историческом центре города. Реновация затронет территорию более 30 га.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №491 "О праздновании 1000-летия основания города Курска" утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия города Курска. Председатель организационного комитета - заместитель председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д. Н.", - говорится в документе.

В состав комитета также вошли заместители руководителей федеральных министерств, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, губернатор Курской области Роман Старовойт и его заместители, руководители градообразующих предприятий региона.