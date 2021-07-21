Глава Ялты попросила руководство ФМБА увеличить коечный фонд для больных ковидом в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Ялты Янина Павленко направила главе ФМБА Веронике Скворцовой письмо с просьбой увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в городе, а также направить дополнительные силы медиков. Об этом Янина Павленко сообщила в своем Instagram .

"Руководителю ФМБА России Веронике Игоревне Скворцовой направлено письмо с просьбой увеличить в Ялте коечный фонд, а также командировать дополнительные силы медиков", - написала Павленко.

Она уточнила, что в городе растет число больных средней и тяжелой степени тяжести. По словам Павленко, нужны дополнительные места в ковидном госпитале для "тяжелых" больных и в инфекционном отделении для пациентов с болезнью в средней степени тяжести. Глава города отметила, что просьба уже в работе, власти Ялты держат связь с ФМБА.

Мэр Ялты добавила, что сегодня на совещании с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым "подробно обсудили все проблемные ковидные вопросы".

"С этой недели инфекционная больница, где наблюдаем наплыв больных и очереди, открыла еще один приемный покой - в рядом стоящем здании. Так удалось насколько это возможно рассредоточить поступающих пациентов", - отметила Павленко.

Ситуация в Крыму

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди умерших пациентом с коронавирусом (54 человека за неделю) сейчас треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, при этом большинство были госпитализированы не сразу - через два и более дня после начала болезни.