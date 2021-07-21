СМИ: в Словакии задерживается завершение вакцинации желающих привиться "Спутником V"

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Вакцинация жителей Словакии, пожелавших привиться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", до сих пор не завершена, несмотря на то, что срок годности поступившей в республику 1 марта партии вакцины истекает, а регистрация на получение уколов ею завершилась в стране 30 июня. Об этом сообщила в среду братиславская газета "Правда".

В Словакии получения первой дозы "Спутника V" ожидают 1 112 жителей, среди которых вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович. Политик, как отметила газета, считает пробуксовку в процессе применения российской вакцины подозрительным фактом и будет требовать объяснений по этому поводу от главы национального Минздрава Владимира Ленгварского.

Наибольшее количество ожидающих получения первого укола "Спутником V" находится в Братиславском крае. Вторую дозу российской вакцины в республике пока не получили 4 794 жителя.

В Словакии "Спутник V" стали применять только 7 июня. Сделать прививку не зарегистрированной в Евросоюзе российской вакциной выразили желание более 15 тыс. жителей республики.