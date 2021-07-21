Для школьников и студентов из Удмуртии в августе начнет работу "Школа бизнеса"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Проект "Школа бизнеса" в Удмуртии начнет работу в августе 2021 года. Проект позволит школьникам и студентам реализовать свои бизнес-идеи. Об этом сообщил постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте РФ, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

"Запускаем только [школу бизнеса] <…> У нас старт в августе. В сентябре основная образовательная программа", - сообщил он во время своего выступления на форуме "Территория смыслов" в среду.

Согласно информации на сайте Корпорации развития Удмуртской Республики, проект создан для школьников и студентов от 14 до 20 лет. Подать заявку можно до 31 июля 2021 года. Программа позволит предпринимателям республики поделиться знаниями и навыками для реализации бизнес-идей. Главным призом проекта является 1 млн рублей. Обучение продлится 1 месяц. Награждение победителя запланировано на 19 ноября.