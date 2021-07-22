Краснодарский край на 50% выполнил план по вакцинации от коронавируса

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Более 1,32 млн человек привились от коронавируса в Краснодарском крае. Это составляет около 50% от плана вакцинации в регионе, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"В Краснодарском крае привилось более 1,32 млн человек - это около 50% от плана вакцинации", - отметил Кондратьев. Он уточнил, что всего для формирования коллективного иммунитета в крае нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения, то есть 2,7 млн жителей.

Кондратьев добавил, что число заболевших растет во многих муниципалитетах региона, в том числе и на курортах. По его словам, больницы справляются с нагрузкой.

"В 24 ковидных госпиталях развернуто свыше 5,5 тыс. коек. Именно для того, чтобы не обрушить систему здравоохранения края, облегчить жизнь нашим медикам, сформировать коллективный иммунитет населения, мы пошли на строгие меры - ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта, а также новые правила заселения в гостиницы и отели", - отметил губернатор.

По состоянию на вторник в Краснодарском крае за все время пандемии подтверждено 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46,6 тыс. пациентов, 3,9 тыс. человек умерли. 86 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро - на ЭКМО.