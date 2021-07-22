В Забайкалье прогнозируют сильные дожди

ТАСС, 22 июля. Синоптики прогнозируют обильные осадки в Забайкалье, где сохраняется сложная паводковая обстановка, а в некоторых населенных пунктах есть подтопленные из-за паводка дома. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В течение суток 23 июля местами по Забайкальскому краю сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. После выпадения осадков на большинстве рек возможен рост уровня воды", - сообщили в ведомстве.

В ночь на 22 июля в результате обильных осадков, выпавших на территории Нерчинского района, произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказались подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков. Для ликвидации последствий подтопления задействованы 133 человека, в распоряжении которых 33 единицы техники.

В Шилкинском районе паводком разрушены четыре моста. В селе Богомягково из-за подъема уровня воды реки Кия мост к микрорайону Даманский снесло, вода к домам пока не подошла, но в Даманском сейчас находятся 18 взрослых и 14 детей. "Лесхоз представит гусеничную технику, чтобы людей вывезти из отрезанной части села в пункт временного размещения на базе школы. На место направлена аэромобильная группировка МЧС", - сообщили в правительстве региона.

Также два моста снесло паводком в селе Размахнино, еще один - в Верхней Хиле, село Кыэкен отрезано от райцентра из-за размыва дороги. Местные власти в настоящее время решают вопрос с организацией объездных путей.

Как сообщил вице-премьер правительства края Андрей Гурулев, прогнозируется, что высокий уровень воды "докатится" до самого города Шилка. В настоящее время в Шилкинском районе идет оповещение граждан о возможной эвакуации.