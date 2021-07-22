Правительство выделит из бюджета 7,5 млрд рублей на медицинский кластер в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству России предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на проектирование и строительство медицинского кластера в микрорайоне Академическом в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

"Мишустин ознакомился с проектом масштабного медицинского кластера в микрорайоне Академическом. Теперь же Минфин, Минздрав и Минэкономразвития должны предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина уточнили, что Минздраву поручено до 1 октября заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства, который также станет участником кластера.

"Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га. Ежегодно в нем будут получать лечение около 20 тыс. пациентов", - пояснили в правительстве.

Инновационный медицинский кластер построят в Академическом районе Екатеринбурга, в его состав войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Также планируется создать инфраструктуру для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований.

Реализация проекта района Академический началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "Кортрос". По данным центра муниципальных услуг, суммарная проектная мощность первой и второй очередей застройки жилого района Академический составляет 5 млн 956 тыс. кв. м.