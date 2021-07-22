В Подмосковье выявили минимальное число заразившихся коронавирусом за сутки с 21 июня

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 835. Это минимум с 21 июня, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Днем ранее в Подмосковье выявили 2 161 случай. Всего в регионе заразились 369 032 человека.

За сутки были выписаны 2 012 пациентов, всего вылечились 297 511. Число летальных исходов за день возросло на 21, всего в регионе из-за COVID-19 умерли 6 970.

В настоящее время там продолжают лечение 64 511 человек.