{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Подмосковье выявили минимальное число заразившихся коронавирусом за сутки с 21 июня

Число заразившихся в регионе возросло на 1 835

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 835. Это минимум с 21 июня, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Днем ранее в Подмосковье выявили 2 161 случай. Всего в регионе заразились 369 032 человека.

За сутки были выписаны 2 012 пациентов, всего вылечились 297 511. Число летальных исходов за день возросло на 21, всего в регионе из-за COVID-19 умерли 6 970.

В настоящее время там продолжают лечение 64 511 человек.

Теги
Пандемия COVID-19
В Минпросвещения заявили, что летняя оздоровительная кампания в России идет штатно
Учебный год в школах начнется в очном формате, рассчитывают в ведомстве
Читать полностью