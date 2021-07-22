Власти Якутии заявили, что лесопожарный центр позволит консолидировать усилия служб

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Создание лесопожарного центра в Якутии позволит консолидировать все силы и средства, занятые на тушении пожаров. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

В среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил создать в Якутске лесопожарный центр, который поможет бороться с природными пожарами на отдаленных территориях, по примеру созданного в Красноярском крае лесопожарного центра. По словам Афанасьева, в мероприятия по охране лесов от лесных пожаров входят три основных направления: мониторинг лесопожарной обстановки, тушение лесных пожаров и мероприятия по охране лесов (обустройство противопожарных разрывов, минеральных полос).

"Каким образом эффективно выполнить данные федеральные полномочия по охране лесов? Якутия обладает самым крупным государственным лесным фондом в стране. 254 млн га - таких площадей нет ни в одном субъекте РФ. Речь идет о центре, который будет консолидировать и управлять в регионе всем процессом переданных федеральных полномочий по охране лесов", - сказал Афанасьев. По мнению министра, лесопожарный центр, укомплектованный лесопожарными формированиями, специалистами наземной службы и имеющий собственную авиационную технику, позволит тушить пожары оперативно.

Как добавил Афанасьев, мощный лесопожарный центр, включающий в себя малые воздушные суда и вертолетную технику для перевозки, позволит повысить оперативность обслуживания лесных пожаров. "Повышается в разы кратность авиапатрулирования, от которого зависит ранняя стадия выявления пожара. Чем крупнее и чем мощнее этот центр будет, тем оперативнее республика будет тушить пожары", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что создание подобного центра подразумевает увеличение штата. "Не секрет, что лесопожарные формирования республики не отвечают нормативам, которые основаны на площади лесного фонда. С пожарами борются наши подведомственные учреждения - ГБУ "Авиалесоохрана" и ГАУ "Якутслесресурс". В Якутии также находится филиал федеральной Авиалесоохраны - порядка 60 человек. Этих сил недостаточно. Если будет лесопожарный центр, то вот эти вопросы будут отпадать", - добавил он.

Министр напомнил, что нужно также учитывать климатическую повестку в связи с высокими температурами в Якутии. "В течение двух месяцев - июне и июле - температура стояла до 35 градусов тепла, отсутствовали осадки. А это напрямую влияет на класс пожарной опасности. Климатическая повестка из года в год будет усиливаться <...> В июне и июле причина 90% всех пожаров - это из-за гроз. Для борьбы с такими площадями и частотой возникновения лесных пожаров должен работать мощный лесопожарный центр", - сказал Афанасьев.